شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى وعاصى الحلانى يدعمان ضحايا تفجيرات بيروت: كلنا معكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان صابر الرباعي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو للتفجيرات التي حدثت في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يتضمن عددا من نجوم الفن الذين يدعمون ضحايا التفجيرات من بينهم مايا دياب وسعد لمجرد وشيرين عبد الوهاب ونانسي عجرم، وغيرهم، معلقا على الفيديو قائلا: "كلنا معكم.. لبنان".

من جانبه، نشر الفنان عاصي الحلاني مقطع فيديو أظهر العاصمة اللبنانية بيروت قبل وبعد الانفجار الذي أودى بحياة عشرات الشهداء وإصابة الآلاف، معلقا: "لبنان وطننا الجميل لست وحدك.. سنكون دائما معك. سنرفعك احتياطيًا بيروت، نحن أقوى معا، لبنان واحد، شعب واحد، هدف واحد. كيلنا ماكون، كلنا معكم".

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وتستمر التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت في لبنان، خاصة مع صدور قرار بحبس مدير الجمارك احتياطيا، في الوقت الذى تتواصل فيه المساعدات الدولية للشعب اللبناني، وفى هذا السياق أصدر المحقق العدلي في قضية الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في لبنان القاضي فادي صوان، قرارا بحبس المدير العام لإدارة الجمارك بدرى ضاهر، بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، وذلك بعد استجوابه لنحو 5 ساعات في حضور محاميه.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان وعقب استجواب مدير عام الجمارك وحبسه احتياطيا، توجه إلى ميناء بيروت البحري حيث أجرى معاينة لمسرح الحادث وموقع التفجير وتفقد الأضرار الناجمة عنه.

وأشارت الوكالة إلى أن القاضي صوان سيقوم عقب الانتهاء من المعاينة لمسرح الحادث، باستجواب مدير عام ميناء بيروت البحري حسن قريطم ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.