شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحضر مايلى سايروس للزواج مرة أخرى؟.. اعرف حقيقة القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل المغنية مايلى سايروس مستعدة لخوض تجربة الزواج مرة أخرى؟، فوفقًا لمجلة Life & Style، تحاول مايلى سايروس إعطاء الزواج فرصة ثانية، وتدعم المجلة أن مايلى سئمت من علاقتها بهذا الشكل مع حبيبها كودى سيمبسون الذى تعرفت عليه منذ عام تقريبًا بعد انفصالها عن زوجها الأول ليام هيمسورث.

ولكن المشكلة الوحيدة فى هذا الخبر أن موقع tmz نشر مؤخراً أن مايلى انفصلت عن حبيبها لحقيقة وراء علاقة مايلى وكودى، وصرحت المغنية قائلة، بأنها انفصلت ولم يسبب ذلك الانفصال مشكلة كبيرة لها، وأنها وسيمبسون سيظلان أصدقاء، وهو ما يؤكد أن خبر Life & Style، غير صحيح.

وكشف موقع جاست جيرد انفصال مايلى سايروس عن صديقها كودى سيمبسون بعد 10 أشهر من المواعدة، وأوضح الموقع أن الزوجين انفصلا خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولم يكشف عن الأمر إلى الآن ولا يعرف سبب الانفصال.

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وبدأت مايلى مواعدة كودى فى أكتوبر 2019 بعدما انفصلت عن ليام هيمسوورث فى أغسطس 2019 واعتنى كودى بمايلى بعد إجراء جراحة الأحبال الصوتية فى نوفمبر الماضي، وحصلا على وشم مطابق فى مارس وقضيا الحجر الصحى بأكمله معًا فى فترة تفشى فيروس كورونا.

سايروس قامت مؤخرا بإخراج كليب لكودى سيمبسون يحمل اسم "Captain's Dance With The Devil"، الذى أطلقه كودى فى 21 مايو الماضى على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب" وتم تصويره فى المنزل.

وانتشرت شائعة بأن كودى سيمبسون رصدت له صور وهو يتناول الغداء مع امرأة أخرى، وهو ما يظهر خيانته لمايلى سايروس، وأشار التقرير إلى أن هذه المرة هى حب قديم لسيمبسون لكن من الواضح أنها ليست جى جى حديد ولا سييرا شوارتز، من المعروفين بارتباطهن بسيمبسون منذ فترة، والسبب فى الإشارة أن هذه خيانة لمايلى أن الثنائى ظهرا وهما يتعانقان، إضافة الى وضع يدها على وجهه لعدة مرات وهو ما جعل الموقع يشير أنها ايحاءات رومانسية.

بينما كشف موقع "جوسيب كوب" الذى أكد أنها مجرد شائعة، أن التقرير الذى أثار الجدل لم يعلم من هى هذه السيدة ولكن يبدو أن الأمر قد يكون حقيقى وتسبب فى الانفصال بينهما.