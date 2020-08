شكرا لقرائتكم خبر عن أديل ولا علياء شوكت.. من حبيبة براد بيت الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي براد بيت وقع فى بحر الشائعات الرومانسية منذ انفصاله عن أنجلينا جولي، ورغم مرور أكثر من 4 أعوام على الانفصال لم يعلن براد عن أى علاقة رومانسية، ورغم ذلك كل فترة تتداول شائعات حول علاقات رومانسية فى حياة النجم العالمى.



براد بيت واديل



براد بيت وعلياء شوكت

مؤخرا نشرت عدد من الأخبار التى تزعم أن براد بيت على علاقة مع الممثلة عربية الأصل علياء شوكت، وذلك بعدما شوهدت أكثر من مرة تزوره فى منزله، إلا آن براد لم يعلن عن تلك العلاقة بأى من الأشكال ولم ينف أيضا، فلا نستطيع النفى بشكل قاطع ارتباط علياء شوكت وبراد بيت.

ووسط تلك الأخبار التى تزعم وجود علاقة بين براد بيت وعليا شوكت ظهرت أخبار أخرى تزعم وجود علاقة بين المغنية البريطانية اديل وبراد بيت، ونشرت مجلة New Idea تقريرا جديدا يزعم أن براد بيت مفتون بمغنية "Rolling in the Deep" البريطانية أديل، وأنهما على علاقة ويقضيان الكثير من الوقت سويا، موضحاً أن "أديل" خصصت حفلا لبراد بيت لمدة ساعتين كنوع من الغزل.

وذكرت المجلة أن أديل كرست حفلة موسيقية كاملة لبراد لمدة ساعتين بعد انفصاله عن أنجلينا جولي فى عام 2016، لكن الحقيقة آن أديل كرست حفل Madison Square Garden لكل من جولى وبيت وأخبرت الجمهور بأن الحفلة كانت لهما قائلة "لأننى بصراحة حزينة حقًا".

من جانب آخر، أكد موقع Gossip Cop أن القصة زائفة تمامًا، وحسب مصدر الموقع فإن قصة أديل وبراد بيت غير حقيقة.

ومن هنا تبقى علاقات براد بيت الرومانسية سرية حتى يكشف النجم عنها بنفسه، وحسب التقارير لم يكشف عن ذلك إلا بعد انفصال براد وانجلينا بشكل رسمي بحكم المحكمة.