شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو زيد يطرح أغنيات ألبومه "فكك من الناس".. بعد غياب 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان كريم أبو زيد أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "فكك منا لناس"، وهو عبارة عن 5 أغنيات فقط وقام بطرحها بشكل منفرد، بحيث يتم طرح أغنية كل يومين، وهى: "الدنيا حلوة"، "وعيونها"، "دنية ربنا"، "فكك من الناس" والذى طرحها بتوزيعين مختلفين.

أغنية "فكك من الناس" من كلمات أحمد عرفان وتوزيع أشرف محمود أبوزيد وألحان كريم أبو زيد.

أغنية "وعيونها" من ألحان كريم أبو زيد وكلمات محمد جمعة وتوزيع نور برديوسر وجيتار مصطفى أصلان.

أغنية "دنية ربنا" من كلمات وألحان كريم أبو زيد وتوزيع أشرف محمود أبو زيد.

Advertisements

أغنية "الدنيا حلوة" من كلمات وألحان كريم أبو زيد وتوزيع نور برديوسر.

أغنية فكك من الناس" نسخة ثانية بتوزيع مختلف، من كلمات أحمد عرفان لحن كريم أبو زيد توزيع رامى التلجى.

من ناحية أخرى طرح كريم مؤخرا كليب "خليك فى البيت" للتوعية ضد فيروس كورونا، وهى من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد البرازيلي، توزيع الموسيقى محمود يحيي، والتى جاءت فكرتها بعد تفشى وباء كورونا فى العالم، ونجحت الأغنية واستهدفت دعوة بقاء الجمهور فى المنازل.

يذكر أن كريم أبو زيد شارك فى موسم رمضان قبل الماضى بمسلسل "ابن أصول"، والذى يشارك فى بطولته حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل،إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.