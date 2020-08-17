شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تصور "ثانية واحدة" اليوم فى شوارع أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت الفنانة دينا الشربينى تصوير مشاهد فيلمها "ثانية واحدة"، اليوم الاثنين، بعد عودتها من الساحل الشمالى، وتصور عدداً من المشاهد الخارجية فى أكتوبر وتجمعها بالفنان مصطفى خاطر، وذلك لتوقف الفيلم بعد يوم واحد تصوير حسب الخطة التى وضعها القائمون على العمل، وبعدها حصل فريق العمل على إجازة عيد الأضحى وتم العودة لاستكمال التصوير اليوم.

فيلم "ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكى، وبطولة دينا الشربينى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفناننين الذين يظهرون كضيوف شرف فى الفيلم جارى الاستقرار عليهم، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى لايت.

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دينا الشربينى

الفيلم استمرار للنشاط السينمائى الذى تعيشة دينا الشربينى هذا العام، إذ تنتظر عرض فيلمين انتهت من تصويرهما قبل عدة أشهر، وهما "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"مع كريم عبد العزيز، و"يوم 13" منذ بداية العام ولكن تم تأجيل عرضهما بسبب اغلاق دور العرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا، كما تواصل تصوير فيلم "30 مارس" مع أحمد الفيشاوى، وتستعد للظهور كضيفة شرف فى فيلم "قمر 14"للمخرج هادى الباجورى.

وفى سياق آخر شاركت دينا الشربينى فى تصوير أغنية عمرو دياب الجديدة "أماكن السهر" بالساحل الشمالى ومقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من مونتاج ومكساج الأغنيةالتى كتب كلماتها تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعى، ومن توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.