أحمد فهمي يحرج زوجته هنا الزاهد

تسبب الممثل المصري أحمد فهمي في إحراج زوجته الممثلة هنا الزاهد، بالإجابة عن بعض أسئلة جمهوره بشأنها.

وشاركت الزاهد في جلسة أسئلة وأجوبة عقدها فهمي عبر حسابه على موقع "أنستقرام"، ومازحته بسؤالها عن أكثر 3 صفات يتمنى التخلي عنها، فأجاب بإحراج: "العصبية والصراحة المطلقة، والتوقف عن تدليلك وتلبية طلباتك لأن هذا سيريحني".

وفي الإجابة على سؤال آخر، قال فهمي إن أكثر شخص يثير أعصابه هو زوجته، مشيراً إلى أنها لا تجيد الطبخ، وأفضل ما يمكنه تناولها من يدها هو ساندوتش الجبنة.

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وعن أكثر صفة يحبها في زوجته، أجاب أنه يحب كل شيء فيها، أما أكثر شيئ يكرهه هو أنها "زنانة".

وعادةً ما يحرص الثنائي على ممازحة بعضهما من خلال التعليقات على منشوراتهما، مما يضفي جواً من المرح.

يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد قاما ببطولة المسلسل الكوميدي "الواد سيد الشحات" لرمضان 2019، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب فقير يتزوج من فتاة ثرية، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمجموعة من الأشخاص يطاردونه بسبب 6 ملايين جنيه.