أحمد سعد ينتظره عقاب ثمنه "100 حساب"

قررت نقابة الموسيقيين في مصر التحقيق مع المطرب أحمد سعد بعد طرح أغنية "100 حساب" التي تجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش.



إذ اعتبرت النقابة أن طرح أغنية لمطرب موقوف عن مزاولة المهنة (حسن شاكوش)، وبدون موافقة حقيقية، تعد مخالفة كبيرة تستوجب الامتثال للتحقيق والعقاب، ومن المقرر إن يمتثل أحمد سعد للتحقيق خلال الأيام المقبلة.

كما حررت نقابة الموسيقيين في مصر محاضر ضد عدد كبير من مطربي المهرجانات مثل عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش، لإحيائهم حفلات في الساحل الشمالي (شمال).

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وكان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية تحدث لـ"الخليج 365" في وقت سابق حول أزمة أغنية "100 حساب" ومطربي المهرجانات قائلا: "لا أخوض معركة شخصية ضد أفراد، أحارب من أجل القيمة والابتعاد عن أي شيء مبتذل ويخالف الآداب العامة".

وأضاف: "لن أتهاون ضد المخالفين مهما كان الأمر، مسؤوليتي كنقيب للموسيقين تلزمني بحماية أذان الجمهور من الكلمات المبتذلة والأغاني السيئة، ومستمر في المعركة حتى تعود المعاني الجميلة".

وأكد هاني شاكر أنه سيتعامل بالقانون مع المطرب الذي يتجاوز ولا يقدر دور ومكانة النقابة.



