نادين نجيم تنفجر في وجه متابع شكك في "تصرفها": "سكر تمك"

تعاطف عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنانة اللبنانية نادين نجيم، بعد نشرها لصورة رفقة أولادها عبر موقع "أنستقرام"، الأحد.

وأظهرت الصورة حجم الإصابات التي لحقت بها بعد حادث مرفأ بيروت، وأكدت "نادين" أنها سافرت إلى العاصمة البريطانية لندن في اليوم التالي للحادث لتلقي العلاج اللازم.



الصورة واجهت أيضا حملة من التكذيب، إذ شكك أحد المغردين عبر موقع "تويتر" بإصابة نادين نجيم في انفجار بيروت وكتب قائلا: "الإزرقاق حول عينها متساوي على الميلتين.. هي بتقول أنّو منخارها انجرح على ميلة اليمين، ليش في تجمّع دم مكثّف على اليسار؟ واضحة أنّها عملية تجميل وهي تستغل هالمأساة لتبرير التجميل! لأن لمّا عرّضت حناكها آخر تجميل بهدلوها كتير العالم.. هلّق حبّت توفّر عحالها البهدلة بالكذب والدجل".

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التغريدة وردود الفعل حولها فجر غضب نادين نجيم، إذ ردت على المتابع قائلة: "سكر تمك أحسن ما فرجيك كيف بخللي كل وجهك مطحون! بدعس بنص قلبك ولك العما بقلبكم العما ما عندكم رحمة ولا عندكم إنسانية (....) أمثالك لازم يكونوا تحت التراب بدل هالشهداء! (....)"



