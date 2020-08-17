عيضة المنهالي عاشق مشتاق يشكو من طول الحجر

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان الإماراتي عيضة المنهالي أغنية جديدة بعنوان الشوق (الحجر) من ألحانه وغنائه، وكلمات الشاعر أحمد المسافري، والذي يقول في مطلعها:

الشوق شوّق شوق و شوق

والحجر طوّل وزودها

حسبي على الحجر كنّه طوق

والناس بالغـصب يوّدها

في الحجر كن النفس مخنوق

وعيشة لياليِه سوّدهٌـا

وأكد المنهالي أنه سعيد بالفكرة الجديدة التي تربط بين العشق والإشتياق وضيق الحجر الذي تعيشه الكرة الأرضية هذه الايام، موضحاً أنه تشجّع على تسجيلها وطرحها سريعاً لأنها تتضمن روحاً متميزة في الكلمة واللحن، حيث قام بتسجيل الأغنية في استوديو الوطن في دبي، بعد أن قام بتوزيع الأغنية الموزع ميثم علاء الدين، مجدداً تعاونه وثقته بمهندس الصوت ماجد صالح في عملية المكس والماسترنغ.



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