فيديو| على أغنية لتامر حسني.. بلقيس فتحي ترقص في عيد ميلاد زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف.
وشاركت بلقيس جمهورها بمقطع فيديو من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عاشو عاشو".
وظهرت بلقيس في الفيديو وهي ترقص مع زوجها سلطان عبداللطيف، على أنغام أغنية كل سنة وأنت طيب لتامر حسني.
يذكر أن المطربة بلقيس تزوجت في فندق أرماني داخل برج خليفة، في 30 ديسمبر من عام 2016، وأنجبت ابنهما الأول "تركي" في 12 مايو 2018.
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