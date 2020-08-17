راندا البحيري تحتفل بعيد ميلادها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة راندا البحيري بعيد ميلادها، الموافق غدا 18 أغسطس.

ونشرت راندا صورة تجمعها بأحد أصدقائها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تحتفل وأمامها "تورتة" عيد الميلاد.

كما حرصت راندا على الرد على جمهورها عبر "استوري إنستجرام"، الذي قدم لها التهنئة بعيد ميلادها.

وتشارك راندا البحيري في فيلم "الحوت الأزرق"، العمل يضم عدد كبير من الفنانين منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف، وهو من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.