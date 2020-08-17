بعد تبرعها بفستاني زفاف.. مي حلمي تنشر صورة مع العروستين: "أمينة هتغني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بعد أن تبرعت المذيعة مي حلمي لعروستين بفستاني زفاف تملكهما، نشرت اليوم صورة تجمعها بهما، عبر حسابها على "إنستجرام".

وعلقت على الصورة: "اللي بيقعدلك في الدنيا عملك الطيب وسيرتك الحلوة بين الناس، دول سهام ودينا العروستين اللي هنعملهم فرحهم، من قلبي بشكركم انكم رضيتم تلبسو فستاني، أما بقية الفرح كل الناس اللي هعملها منشن دي طلبو يساعدوا معانا في فرح سهام ودينا، اه وأمينه هتغني في الفرح، وأنا أول المعازيم ربنا يهنيكم".

يذكر أن مي حلمي انفصلت مؤخرا عن زوجها المطرب محمد رشاد، حسب تأكيد الأخير، فيما قالت مي إنه لم يتم إخطارها رسميا. وربط البعض بتبرع مي قبل أيام بفستاني الزفاف وبين طلاقها، لكنها نفت ذلك.