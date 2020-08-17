صورة| البزاوي يحتفل بمشاركة ابنه في مهرجان المكسيك الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
شارك أكرم نجل الفنان محمود البزاوي، بفيلمه القصير بمهرجان المكسيك الدولي.
واحتفل الفنان محمود البزاوي، اليوم الإثنين، بمشاركة نجله المخرج أكرم البزاوي، في مهرجان المكسيك الدولي للفيلم القصير، بفيلمه "رسالة إلى صديقي في فرنسا".
ونشر البزاوي، صورة لنجله أكرم في أثناء تهنئته من سفير المكسيك بالقاهرة، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "سيادة السفير المكسيكي استضاف ابني أكرم في السفارة لتهنئته بقبول فيلمه القصير، رسالة إلى صديقي في فرنسا، بمهرجان المكسيك السينمائي الدولي للفيلم القصير بدورته الـ15.. مبروك يا حبيبي".
يذكر أن، محمود البزاوي، شارك في دراما رمضان الماضي ب ٣ مسلسلات هم: "سلطانك المعز" و" فرصة تانية " و"اتنين في الصندوق".
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