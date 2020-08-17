لطيفة تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "خليني" خلال الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: تستعد الفنانة لطيفة، لطرح أغنيتها الجديدة "خليني" خلال الأيام المقبلة. وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر: "‏خليني خليني .. قريبا.. استنوا أغنيتي الجديدة ‎(خليني) قريباً جداً على قناتي على اليوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية". يذكر أن الأغنية كان من المقرر طرحها خلال الأيام الماضية، ولكن قررت لطيفة تأجيلها بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي سقط فيه العديد من القتلى والمصابين.

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