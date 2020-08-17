صابر الرباعي يدعم لبنان: "كلنا معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
دعم الفنان التونسي صابر الرباعي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الشعب اللبناني بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الدولة.
ونشر "الرباعي" مقطع فيديو للقطات من حادث انفجار مرفأ بيروت، وظهر عدد من النجوم يدعمون لبنان، من بينهم راغب علامة، مايا دياب، شيرين عبدالوهاب، سعد لمجرد، ملحم زين، نجوى كرم، نانسي عجرم، وآخرون.
فيما علق صابر الرباعي قائلا: "كلنا معكم، لبنان".
وكانت العاصمة اللبنانية بيروت، قد تعرضت لحادث انفجار بمرفأ بيروت، أدى لتدمير مئات المنازل، ووقع قتلى ومصابين.
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