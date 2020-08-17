فيديو| محمد إمام يكشف عن أحب المشاهد الأكشن له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمد إمام مقطع فيديو من مشهد في فيلم "لص بغداد"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق إمام على الفيديو: "من مشاهد الأكشن اللي بحبها". فيلم " لص بغداد" بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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