أصالة تنشر صورة لابنيها: "الحمدلله على نعمة لولاها كان لقلبي حديث آخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة السورية أصالة نصري صورة لابنيها علي وآدم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت أصالة على الصورة: "صباحي منذ أن تشرفت دنياي بحضورهما أصبح له طعم أجمل، رجوتهما من ربي فأكرمني، وقال كن فكان، رجالا صغار أزرع فيهما كل ما تعلمت من والدي حبًا واهتمامًا ورعاية لا تتعب ولا تيئس، بل بالعكس فالحب متعة لمعطيه كلما زاد كبر فينا فخر هذا الشعور".

وأضافت أصالة: "أنا خلقت أما ولست والدة ويكفيني اليوم سعادة بأن أهتم بعالمي، هذا اللي أنا حلمت به منذ طفولتي، فقط أعطاني الله أكثر مما أرجو، الحمدلله على نعمة لولاها كان لقلبي حديث آخر".

ومن ناحية أخرى انتهت أصالة مؤخرًا، من تصوير غلاف ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم".