فيديو| محمد نور يطرح "جاني في ملعبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة: طرح الفنان محمد نور كليب أحدث أغانيه "جاني في ملعبي"، من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، وتوزيع الموزع الموسيقي إسلام ساسو، وإخراج بتول عرفة. محمد نور يستعد، خلال الفترة الحالية، لطرح أغاني "رجعنا من تانى"، وهى من كلمات عبد الله ‏حسن، ومن ألحان وتوزيع محمد شفيق، و"شفتوا ‏القمر"، ومن كلمات أحمد علاء الدين، ومن ألحانه، وتوزيع محمد ‏شفيق. ويقدم نور بألبومه الجديد أغنية من كلمات الفنان أحمد السقا.

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