"راسمك في خيالي" لـ محمد حماقي يتخطى الـ 20 مليون مشاهدة

استطاع الفنان محمد حماقي، تحقيق أكثر من 20 مليون مشاهدة بكليب أغنية "راسمك في خيالي"، الذي تم طرحه قبل 8 أشهر عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:محمد النادي، توزيع:تميم، والكليب من إخراج مصطفى عامر، تم طرحه للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، حقق انتشار جماهيري كبير فور طرحه، وسجل نجاح تصويري جديدفي مسيرة حماقي الفنية.
يذكر أن الكليب تم تصويره في إحدى حفلات حماقي التي أحياها على مسرح"كايرو فيستيفال سيتي مول" في العام الماضي، بفكرة جديدة لم يتناولها من قبل في أعماله الغنائية المصورة، حيث لم يكن حماقي هو بطل الكليب كالمعتاد، ولكنه قام بدور الراوي، لقصة الأغنية
يذكر أن حماقي طرح مؤخراً أغنية "هو ده حبيبي"، التي حققت أكثر من 4 مليون مشاهدة، خلال مايقرب من أسبوع من طرحها عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:ريهاب.
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