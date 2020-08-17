"راسمك في خيالي" لـ محمد حماقي يتخطى الـ 20 مليون مشاهدة

استطاع الفنان محمد حماقي، تحقيق أكثر من 20 مليون مشاهدة بكليب أغنية "راسمك في خيالي"، الذي تم طرحه قبل 8 أشهر عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:محمد النادي، توزيع:تميم، والكليب من إخراج مصطفى عامر، تم طرحه للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، حقق انتشار جماهيري كبير فور طرحه، وسجل نجاح تصويري جديد

في مسيرة حماقي الفنية.

يذكر أن الكليب تم تصويره في إحدى حفلات حماقي التي أحياها على مسرح"كايرو فيستيفال سيتي مول" في العام الماضي، بفكرة جديدة لم يتناولها من قبل في أعماله الغنائية المصورة، حيث لم يكن حماقي هو بطل الكليب كالمعتاد، ولكنه قام بدور الراوي، لقصة الأغنية

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الرومانسية التي مثلها "رؤى، عمار" بطلا العمل، التي انتهت بطلب يدها على المسرح، والملفت في الكليب أنه تم تصويره بشكل مباشر أثناء أحياءه للحفل أمام الجمهور، مما أضاف للعمل نكهة طبيعية وعفوية، بالإضافة إلى بعض اللقطات الخارجية التي جسدت قصة الحب بينهما.

يذكر أن حماقي طرح مؤخراً أغنية "هو ده حبيبي"، التي حققت أكثر من 4 مليون مشاهدة، خلال مايقرب من أسبوع من طرحها عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:ريهاب.