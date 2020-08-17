فيديو.. أحمد بتشان يتخطى المليون مشاهدة بأغنية "سقفة كبيرة"

سجّل الفنان أحمد بتشان بأغنيته الجديدة "سقفة كبيرة"، أكثر من مليون مشاهدة، وذلك بعد 5 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما، ويقول مطلعها"سقفة كبيرة للناس اللي اتخلوا عن عشرتنا وخلوا سيرتنا بقت سيرة حضن

كبير للتقدير والعيش والملح والنار والجرح والكدبة الكبيرة متشكرين يا حب السنين".

يذكر أن بتشان قد طرح خلال شهر فبراير الماضي، 3 من أحدث أغنياته عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كانت الأولى بعنوان

"لازم أفهم"، التياقتربت من 2 مليون مشاهدة، كلمات: خالد تاج الدين، ألحان وتوزيع: خالد عز، والثانية بعنوان "بيني وبينك" التي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، كلمات: أحمد المالكي، ألحان: رامي جمال، توزيع: إيهاب فاروق.

والأخيرة كانت بعنوان "بعد غيابه" وحققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، كلمات: محمد عاطف، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: عمرو عبدالفتاح.