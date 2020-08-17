نيمار أفضل لاعب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 45 دقيقة

بعد المستوى المذهل الذي قدمه النجم البرازيلي نيمار جوننيو مع فريقه باريس سان جيرمان في نصف نهائي أبطال أوروبا ،ختير النجم البرازيلي نيمار، مهاجم الفريق الباريسي ، أفضل لاعب في مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن نيمار نال جائزة أفضل لاعب في ربع النهائي، بعد مستواه المميز أمام أتلانتا.

وتفوق نيمار على الثلاثي: توماس مولر لاعب بايرن ميونخ، وموسى ديمبلي لاعب ليون، ودايوت أوباميكانو من لايبزيغ.

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وقاد نيمار باريس سان جيرمان لفوز درامي على أتلانتا بنتيجة 2/1، في حين سجل مولر هدفين في فوز بايرن ميونخ 8/2 على برشلونة.

في المقابل، سجل ديمبلي هدفين في فوز ليون 3/1 على مانشستر سيتي، أما أوباميكانو فقد قدم مستوى دفاعيا مميزا أمام أتلتيكو مدريد، ليفوز ناديه 2/1.

وفي نصف النهائي يلعب بايرن ميونخ مع ليون، وباريس سان جيرمان مع لايبزيغ.

ويعتبر الدور النصف النهائي من هذا الموسم “تاريخي” بسبب تواجد فريقين من فرنسا وفريقين من ألمانيا .