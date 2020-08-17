نانسي عجرم تُغرّد في حبّ بيروت: “احكيلي عن بلدي”

متابعة بتجــــــــــرد: تتمسّك النجمة اللبنانية بصمود بلدها لبنان رغم المصاعب التي يعيشها بعد الإنفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت وأسقط آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.

وعبّرت نانسي عن حبّها الكبير لوطنها من خلال أغنية “احكيلي عن بلدي” للسيدة فيروز؛ ونشرت صباحًا الفيديو الخاص بالأغنية عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” وعلّقت بالقول: “صباح بيروت”.

وتقول كلمات أغنية “احكيلي عن بلدي”: ” إحكيلي إحكيلي عن بلدي إحكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي عن أهلي حكايي عن بيتي حكايي وعن جار الطفولي حكايي طويلي يا نسيم اللي مارق عا أرض الغار حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار خبرني انكان بعدو بيذكرني ببلدي وعالسهرة ناطرني ساعات الفرح القليلي حبيبي إحكيلي حلفتك خبرني كيف حال الزيتون والصبي و الصبيي بفيي الطاحون واللوزي و الأرض و سمانا هو هني بلدنا وهوانا زهر الأيام البخيلي حبيبي إحكيلي”.

وكانت نانسي عجرم قد نشرت منذ أيّام تغريدة أكدت من خلالها أن بيروت أقوى من كل الشدائد التي مرّت بها على مرّ السنوات وأن بيروت لا تموت، وقالت: “تهدّمت واتكسرت أكتر من مرة.. توجّعت.. شافت الويلات.. بس بيروت أقوى من انو تنكسر.. بيروت ست الدّني.. بيروت ما بتموت”.

جدير ذكره أن نانسي عجرم تبرعت بمبلغ مالي كبير، للمساهمة في ترميم المنازل المتضررة من إنفجار مرفأ بيروت.