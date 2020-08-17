لميس البشوتي تخوض أول تجاربها في التمثيل بـ "11 شارع النخيل"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: تخوض الفنانة والإعلامية لميس البشوتي أول تجاربها في عالم التمثيل، من خلال مسلسل سيت كوم كوميدي، يحمل إسم "11 شارع النخيل"، والذي سيتم عرضه عبر منصة "شوفها" من إنتاج شركة "بلاك أند وايت".

وتجسد لميس خلال العمل، شخصية الدكتورة "غدير"، وهي إحدى الشخصيات الرئيسية في المسلسل.

"11 شارع النخيل" بطولة الفنانين نضال الشافعي، مروة اللبنانية، بالإضافة لمجموعة من النجوم الشباب، ومن تأليف نهاد وحيد، وإخراج أيمن خطاب.

جدير بالذكر أن لميس البشوتي عملت خلال مشوارها الإعلامي كمذيعة أخبار، ثم قدمت عددًا من البرامج الفنية الشهيرة عبر قناتي "روتانا" و"lbc".