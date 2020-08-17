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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الممثلة الأميركية آمبر هيرد، مجموعة من الصور على صفحتها الخاصة في موقع "إنستغرام"، وهي مرتدية للحجاب خلال زيارتها لمسجد السلطان أحمد في إسطنبول. وعلقت هيرد على صورة ظهرت فيها مرتدية حجابا أحمر قائلة "أمضيت اليوم أتجول في سحر مساجد إسطنبول ولا يمكن أن تكون أكثر حباً لهذه المدينة الرائعة".
وظهرت هيرد في الصورة وهي ترتدي بلوزة فضفاضة أظهرت عدم ارتدائها لحمالة الصدر، إلا أنها كانت ترتدي حجابا أحمر خلال رحلة إلى أحد المواقع التاريخية. وعلى الرغم من تقديرها الكبير للتراث الثقافي في إسطنبول، انتقد متابعوها الصور؛ لكشفها الكثير من جسدها.
كانت هذه تفاصيل خبر آمبر هيرد تظهر بالحجاب خلال زيارة لجامع السلطان أحمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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