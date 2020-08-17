الموسم الثاني من مسلسل عطية في 10 أيلول على نتفليكس

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"الخليج 365" من بيروت: أفادت مواقع إخبارية تركية أنّ الجزء الثاني من مسلسل عطية (The Gift) التركي سينطلق عرضه على منصة البث التدفقي نتفليكس في العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل. علماًً بأنّ تصوير العمل الذي تعرقل بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضها انتشار فيروس كورونا، تم إستئنافه قبل ثلاثة أسابيع تقريباً.

عرضت «نتفليكس» موسمه الأوّل قبل أشهر، ولاقى نجاحاً كبيراً، فالعمل الدرامي التركي الفانتازي مليء بالإثارة والغموض، وهو من بطولة النجمة بيرين سات ومحمد جونسور، تولّى كتابته جايسون جورج ونوران أفرن شيث وفاتح أونال، استناداً إلى رواية «صحوة العالم» (Dünyanın Uyanışı) للتركية شَنْ ــ غُل بويباش الصادرة عام 2018، فيما أخرج الحلقات الثماني من الموسم الماضي أوزان آجكتان.

