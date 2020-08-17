شكرا لقرائتكم خبر عن مايلي سايروس لا تخطط لإطلاق ألبومها الجديد قريبا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة العالمية مايلى سايروس للساحة الغنائية من جديد بأغنيتها السينجل "Midnight Sky "، والتى كانت محط اهتمام قطاع كبير من المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم، وبالرغم من بدء سايروس استعادة نشاطها الفنى إلا أنها فاجأت العالم بأنها لن تطلق ألبومها الغنائى الجديد فى أى وقت قريب.

وخلال مقابلتها مع زين لوى " Zane Lowe " على Apple Music قالت مايلى إن تقديم مجموعة كاملة من الأعمال لا يتناسب حالياً مع الطريقة التى تطورت بها حياتها أو مع الأوقات غير المسبوقة التى نعيشها.

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وأضافت مايلى، "أعتقد أننا جميعا يمكن أن نتفق على أن هذا العام كانت أحداثه كاملة غير متوقعة للغاية، وأنه شىء لم يكن أحد يخطط له بالنسبة للعالم كله، ولكن بطريقة ما استطعت أن أنفذ هذه الأغنية".



مايلي سايروس

مايلي سايروس أطلقت مؤخرا الكليب الرسمى لأغنيتها السينجل الجديد " Midnight Sky " على قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، وكعادتها لم تتخل مايلى سايروس عن الظهور بإطلالات مثيرة خاطفة للأنظار، وهو ما يضعها أغلب الوقت محط تركيز الأضواء، لكن هذه المرة لم تكتف بارتداء ملابس مثيرة بل ظهرت عارية تماماً فى إحدى لقطات الكليب، حيث غطت بعض مناطق جسدها بيديها إضافة إلى بعض الإكسسوارات كأن مايلى تبدأ من جديد أن تعيش حياة متخبطة.