شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تسيطر على سوق الألبومات فى أيرلندا بـ"Folklore" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجاح ألبوم النجمة العالمية تايلور سويفت، الذى يحمل اسم " Folklore "، سيطر على عالم الموسيقى والغناء فى أيرلندا، بعد تحقيقه سلسلة من النجاحات الملحوظة فى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، وتصدرت تايلور سويفت البالغة من العمر (30 عاما) مبيعات الألبومات فى أيرلندا، وبحسب موقع "أوفيشال شارت"، فإن ألبوم " Folklore " هو الأكثر شراءً وبثا فى أيرلندا خلال الأيام السبعة الماضية.

واقتنصت سويفت المركز الأول من ألبوم " LEGENDS NEVER DIE " لنجم الراب الشهير جوس ورلد والذى يحظى بشعبية جارفة حول العالم حيث جاء ألبومه بالمركز الثانى.

وكان المركز الثالث بالمخططات الأيرلندية لهذا الأسبوع لألبوم " WITHOUT FEAR " للمغنى الشهير ديرموت كيندى.



البومات تتصدر المبيعات هذا الاسبوع في ايرلندا

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يذكر أن منذ اللحظات الأولى لإطلاق تايلور سويفت لألبومها الغنائى الجديد "Folklore" توقع الكثيرون أنه سيحقق نجاحا مذهلا وهو الأمر الطبيعى الذى اعتادت تايلور سويفت عليه حيث تحقق النجاحات بهدوء شديد ، وكشف موقع "ديسكفري ميوزيك" أنه تم بث أغنيات البوم "Folklore" على Spotify 80.6 مليون مرة ، محطما الرقم القياسي في تدفقات الألبوم باليوم الأول لإطلاقه كـ "مغنية امرأة".

كما كان ألبوم البوب الأكثر تدفقا على Apple Music في اليوم الأول من إصداره حيث تم بثه 35.47 مليون مرة .

وكانت تايلور سويفت البالغة من العمر 30 سنة قد أعلنت للعالم مؤخرا أنها لم تخبر حتي أصدقائها المقربين بأنها كانت تعمل علي الألبوم الغنائي الجديد ، الذي أطلقته بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن وجوده.