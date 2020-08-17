شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد يكشف لـ"الخليج 365" سبب تأجيل فيلم "الصحبة الحلوة" لـ الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيناريست وحيد حامد أنه انتهى تماما من كتابة فيلم "الصحبة الحلوة" الذى من المفترض أن يقوم ببطولته النجم يحيى الفخرانى ولكن إنتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيل تصويره على حد وصفه فى تصريحات لـ"الخليج 365".

وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تصويره بعد استقرار الأوضاع فى البلد ويتمنى ان يخرج غلى النور حيث يقدمه بشكل مختلف عن اعماله السابقة.

وينشغل حاليا وحيد حامد بكتابة الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة" المقرر تقديمه خلال الموسم الرمضانى المقبل، ويحمل العمل العديد من المفاجآت، ويقدم بشكل جديد على الدراما المصرية، والذى يأتى مكملا للأجزاء السابقة، والتى عرضت فى 2010 و2017، والتى أبدع فيها فى سرد وتوثيق أجزاء دقيقة من التاريخ المعاصر لمصر.

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وشارك فى الجزء الثانى من مسلسل "الجماعة" أكثر من 300 شخصية، منهم الفنان عبد العزيز مخيون فى دور "الهضيبى" فى نهاية الجزء الأول، والفنان محمد فهيم دور "سيد قطب"، وصابرين بشخصية "زينب الغزالى"، وكذلك قدم ياسر المصرى دور "عبد الناصر"، واستمر أحمد عزمى بشخصيته التى قدمها فى الجزء الأول وهى شخصية "عبد الرحمن السندى".

من ناحية أخرى، يدرس النجم يحيى الفخرانى فكرة تقديم مسلسل جديد فى شهر رمضان المقبل 2021، وذلك بعدما غاب عن الموسمين الماضيين، حيث تلقى عروضا من شركات الإنتاج للظهور فى دراما رمضان المقبل، ووافق من حيث المبدأ، وبدأ بالفعل فى تلقى أفكار جديدة لعدد من المؤلفين مبكرا، من أجل النظر فيها، لاختيار الأنسب له.

وانشغل يحيى الفخرانى طوال العام الماضى بعرض مسرحيته "الملك لير" على مسرح كايرو شو بأحد المولات الكبرى فى التجمع الخامس، إضافة إلى السفر للعرض فى المملكة العربية السعودية، وتحديدا فى موسم الرياض الترفيهى، حيث عُرضت المسرحية هناك 4 ليال، وقرر الغياب عن الدراما للعام الثانى على التوالى.