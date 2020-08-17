شكرا لقرائتكم خبر عن شادى مؤنس وفرقته "حكايات" فى حفل موسيقى غنائى بقصر المانسترلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الموسيقار شادى مؤنس وفرقته "حكايات" حفلا موسيقيا غنائيا بالمسرح المفتوح بقصر المانسترلى الأحد 23 أغسطس فى الثامنة مساءً، ويقدم فيه شادى مجموعة من الأعمال الموسيقية والغنائية، منها موسيقى مسلسل "الفتوة" الذى قام ببطولته النجم ياسر جلال فى شهر رمضان الماضي وموسيقي مسلسل "جمع سالم" للنجمة زينة والذى عرض فى رمضان الماضى، كما سيقدم "كلمتين لمصر" والحفل يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية.



شادي مؤنس

يذكر أن الموسيقارالفنان شادى مؤنس وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "جمع سالم " من بطولة زينة وتتر البداية والنهاية لمسلسل"الفتوة"، للنجم ياسر جلال، وقدم من قبل عدة الحان للنجم على الحجار منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و"يا رب" و" ليه الطريق" ودويتو جديد طرح مؤخرا بعنوان "باضحك من قلبى" جمع علي الحجار بالمطربة حنان ماضى، كما وضع من قبل موسيقي تصويرية لعدد كبير من الأفلام الروائية القصيرة وفيلم سينمائي آخر مازال لم يعرض بعد لمخرج مصري يعيش في الخارج.

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مسلسل "الفتوة" عرض في شهر رمضان الماضي وشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى و أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى.