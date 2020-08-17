شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تنشر للمرة الأولى للنجمة الراحلة رجاء الجداوى وزوجها حسن مختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت أسرة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، متابعيها وجمهورها عبر حسابها على إنستجرام، بصورة جديدة تنشر للمرة الأولى، جمعت النجمة الراحلة مع زوجها الكابتن حسن مختار، حارس مرمى النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر لكرة القدم الأسبق.





وفى وقت سابق قررت أميرة ابنة النجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوى وحفيدتها روضة، الاستمرار فى نشر صورها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، من أجل تذكير متابعيها بالدعاء لها بالرحمة.

وشاركت الفنانة رجاء الجداوى قبل رحيلها فى فيلم "توأم روحى" المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائى فى مصر، وذلك بعدما انتهت كل عمليات المونتاج والمكساج والتصوير الخاصة بالفيلم، ويعد هذا العمل الأخير للراحلة رجاء الجداوى بالسينما، الذى انتهت من تصويره منذ فترة قبل انتشار فيروس كورونا الذى راحت ضحيته.

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وكانت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها على إنستجرام، بصور لها أثناء أدائها مناسك الحج فى مشعر منى بالأراضى المقدسة منذ 14 عامًا وتحديدًا فى موسم الحج لعام 2006.

ونشرت أسرة الفنانة الراحلة صورًا لها مع زوجها حارس مرمى الإسماعيلى والمنتخب الوطنى الراحل الكابتن حسن مختار، وأحفادهما، خلال ارتدائهما ملابس الإحرام وزيارة مشعر منى فى يوم التروية عام 2006.

من ناحية أخرى، أحيت المطربة غادة رجب ذكرى الـ40 على وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوى، التى رحلت عن عالمنا قى 5 يوليو الماضى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19"، معبرة عن اشتياقها لها.

ونشرت غادة، عبر حسابها على إنستجرام، صورة جمعتها بالفنانة الراحلة، صحبتها بتعليق: "حقيقى مفتقدينك أوى.. وحشتينا يا روجا، كلامك وخفة دمك وروحك وطلتك هيفضلوا عايشين معانا وهتفضلى عايشه معانا وجوانا".