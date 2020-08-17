شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر ناعيا عمه: "كان طيب جدا وعمر ما زعل حد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم مصطفى قمر، عمه محمد قمر الذى توفى اليوم بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، حيث نشر مصطفى قمر صورة لعمه وكتب عليها قائلا: "البقاء لله تعالى توفى إلى رحمة الله منذ ساعتين عمى الحاج محمد قمر بعد صراع مع المرض اللهم اجعل مثواه الجنة كان طيب جدا وعمره ما زعل حد فينا الله يرحمه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوه له وادعوا لأمواتنا جميعا".



مصطفى قمر

وفى سياق آخر يحيى المطرب مصطفى قمر حفلا غنائيا ضمن حفلات رصيف، يوم السبت 29 أغسطس الجارى، فى ختام مهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية وهى مسقط رأسه بمكتب الإسكندرية، ومن المقرر خلال الحفل أن يقدم عددا من أغانى ألبومه الذى اسم يحمل ضحكت ليا، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيه القديمة.

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من ناحية أخرى شوق مصطفى جمهوره ومتابعيه بأغنية جديدة من أحدث ألبوماته "لمن يهمه الأمر 2" والمقرر طرحه فى الأول من سبتمبر المقبل، بعنوان "حبك على جبينى" وهى من كلمات رضا زايد، ألحان وتوزيع مصطفى قمر.

ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" يضم 7 أغانى هى "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك"، وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.

ويراهن قمر على الجزء الثانى من ألبوم "لمن يهمه الأمر" بقوة خلال مشواره الغنائى الذى امتد إلى أكثر من 30 عاما وألبوم "لمن يهمه الأمر" الجزء الأول، صدر عام 1996 وضم أغانى أهل الغرام، جحا، سلمولى، كان ليه يوم حبيب، نامت المدينة، وحقق نجاح كبير وقتها.