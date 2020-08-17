شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تستعد لطرح أحدث أغانيها "خلينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المطربة التونسية لطيفة طرح أغنية سنجل جديدة بعنوان "خلينى"، مؤكدة أنه ستم بثها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وقالت عبر حسابها على تويتر، "استنوا أغنيتى الجديدة خلينى، قريباً جداً على قناتى على اليوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية".





وكانت النجمة الطيفة، أعربت عن حزنها الشديد لانفجارات بيروت التى توفى على أثرها العشرات وجرح المئات، موضحة أن تشعر بما يعانى منه الشعب اللبنانى، وأنها كانت على بعد أمتار من حادث انفجار 2005 لموكب الرئيس الشهيد رفيق الحريرى.

ونشرت لطيفة، عبر حسابها بموقع تويتر، جانبًا من مشاركتها فى الحفل الافتراضى لمنظمة الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تضامنًا مع الشعب اللبنانى بعد المأساة التى حلّت به خلال تفجيرات مرفأ بيروت.

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وقالت الفنانة لطيفة من خلال الفيديو: "حزينة على اللى حصل فى بيروت وأنا تعايشت مع الشعب اللبانى كتير، وأنا من أيام انفجار اللى حصل 2005، للرئيس الشهيد رفيق الحريرى كنت على بعد أمتار ولذلك أعلم ما حدث، اللى حصل فى بيروت كارثة، لو هو قصف كارثة ولو هو إهمال كارثة الكوارث، ويجب أن نقف مع الشعب اللبنانى بالمساعدات أو التبرعات".

يشار الفنانة لطيفة طلبت أصدقاءها فى العاصمة اللبنانية بيروت، بمعرفة مكان الفنان أنطوان كرباج، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "نداء خاص لكل أصحابى الغاليين عليا فى بيروت، أرجوكم ليا طلب خاص لو حد يقدر يعرف لى مكان حبيبى وأستاذى القيمة الكبير الفنان الكبير أنطوان كرباج يبعتلى للضرورة، عايزة أطمن عليه، رجاء خاص جدا".

وتقضى الفنانة لطيفة التونسية الإجازة الصيفية فى الساحل الشمالى، وتشارك جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها الرسمية على منصات السوشيال ميديا بين الحين والآخر بصور ومقاطع فيديو لها، لاقت تفاعلا كبيرا وإعجابا شديدا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى.