شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة فى رسالة لأبنائها: الحمد لله على نعمة لولاها كان لقلبى حديث آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة أصالة رسالة لأبنائها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، حيث نشرت صورة لهما، معلقة عليها "صباحي منذ أنّ تشرّفت دنياى بحضورهما أصبح لها طعم أجمل.. رجوتهما منّ ربّي فأكرمني وقال كُنّ فكانّ.. رجالاً صغار أزرع فيهما كلّ ماتعلّمت منّ والدي حُبّاً واهتماماً ورعاية لاتتعب ولاتيئس.. بلّ بالعكس فالحبّ متعة لمُعطيه كلّما زاد كبُر فينا فخر هذا الشّعور .. أنا خُلقت أُمّاً ولستُ والدة .. ويكفيني اليوم سعادة بأنّ أهتمّ بعالمي هذا الّذي حلمت فيه منذ طفولتي .. فقد أعطاني الله أكثر ممّا أرجو.. الحمد لله على نعمة لولاها كان لقلبي حديث آخر".



اصالة

من ناحية أخرى، أطلت النجمة السورية أصالة نصرى على جمهورها عبر لقاء تليفزيونى جديد على شاشة التليفزيون، خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان، وهى الزيارة الثانية لها فى شهر يوليو الماضى، وعن سر زياراتها الكثيرة إلى لبنان، أكدت أن العلاقة التى تربطها بهذا البلد عميقة جدا، ولا تقتصر على الفن، وقالت: "تربطنى بلبنان علاقة عاطفية اختلطت ما بين الفن والانسانية، علاقة سوبر رائعة يعنى أروع شىء فى العالم.. هاى العلاقة تعنيلى.. موجودة بينى وبين اللبنانيين بشكل كتير قوى".

وأوضحت أن سبب زيارتها فى المرة الماضية قبل حوالى شهر كان بهدف تصوير غلاف ألبومها الخليجى الجديد الذى سيحمل عنوان "لا تستسلم"، وفيما يتعلق بقوة شخصيتها، قالت أصالة إنها لم تدرك مدى قوتها إلا مؤخرًا، وأنها لم تكن تحب وصف الآخرين لها بهذه الكلمة.