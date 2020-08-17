شكرا لقرائتكم خبر عن إشاعة حب أغرقت محسن سرحان فى بحر إسكندرية.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الكثيرون لبعض المواقف والمفارقات على الشواطئ وفى المصايف، وتظل هذه المواقف عالقة بأذهانهم يتذكرونها طوال حياتهم كلما هلت عليهم شهور الصيف أو ذهبوا للمصايف. وكان نجوم الزمن الجميل يتعرضون للعديد من المواقف والمفارقات خلال قضاء إجازة الصيف أو على الشواطئ وفى المصايف، ومن بين هذه المواقف ما كانوا يحكونه عند الحديث عن ذكرياتهم للصحف والمجلات، ومنها ما كانت تنشره مجلة الكواكب على صفحاتها خلال أشهر الصيف.

وفى عدد نادر من الكواكب صدر فى صيف عام 1956 نشرت الكواكب بعض هذه المواقف، ومنها ما حدث للفنان محسن سرحان الذى كان يقضى الصيف فى شاطئ ستانلى وانطلقت شائعة بأنه تربطه علاقة حب بإحدى بنات العائلات المعروفة بالإسكندرية.

وكانت الفتاة من أطلقت الشائعة بين صديقاتها حتى انتشرت ووصلت إلى أفراد عائلتها ووالدها، فتوعد شباب عائلتها الفنان محسن سرحان بالانتقام، دون أن يعرف هو نفسه شيئاً عن الموضوع.

وفى أحد الأيام نزل محسن سرحان للاستمتاع فى مياه البحر لمحه ثلاثة من شباب عائلة الفتاة وقرروا الانتقام منه، وبالفعل نزل الثلاثة يلاحقون محسن سرحان وهو يعوم وأطبقوا عليه يريدون إغراقه، فحاول أن يستغيث، والتف حوله المصطافون لإنقاذه وأمسكوا باثنين منهما بينما هرب الثالث، وعندما خرجوا جميعاً إلى الشاطئ وجدوا والد الفتاة ينتظرهم، وبعد تدخل العقلاء على الشاطئ عرف محسن سرحان سر هجوم الشباب عليه، وأقسم أنه لا يعرف الفتاة ولم يرها فى حياته، وأقسمت الفتاة أنها لم تره من قبل ولكنها نسجت هذه القصة لمجاراة صديقاتها فى حكايتهن عن قصص الحب والغرام.