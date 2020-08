شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يعود لحياته الطبيعية بـ" Sunday Service".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجم الراب الشهير كانى ويست قرر استعادة روتين حياته الطبيعية بعد فترة من التوتر والقلق سيطرا عليه كونه يضع كل تركيزه على الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وبناء علامته التجارية، وكشفت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان وزوجه كانى ويست عن بدء خدمة الأحد " Sunday Service " مرة أخرى، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".

ونشرت كاردشيان مقطع فيديو أثناء قيام كانى بخدمة مع عدد من الأشخاص، حيث كانوا يرتدون جميعا ملابس باللون الأحمر، وأشارت كيم إلى أن كل إجراءات السلامة تمت بالفعل لهذا التجمع حيث تعد السلامة هى الأولوية القصوى.

Sunday Service is back ???????? pic.twitter.com/XOOeVs8Vgf

وتحولت حياة كيم كاردشيان وكانى ويست الزوجية فى الفترة الماضية لحالة من الاضطراب والتشتت، خاصة بعد إعلان كانى نيته فى الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بل فاجأ العالم ببعض التصريحات الصادمة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "Twitter"، وادعى نجم الهيب هوب الشهير أنه كان يحاول تطليق زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان عدة مرات، وجاءت كل هذه الأحداث مناسبة للصحف الصفراء التى تركز على نشر الشائعات حول العالم.

وكانت أغرب هذه الشائعات أنه عندما التقى الثنائى فى وايومنج قرر كانى أن يترك الاختيار لكيم بينه وبين تليفزيون الواقع الذى كان السبب فى شهرتها وثروتها، وأكد المصدر أنه أمر معروف أن كانى ويست يعلن دائما كرهه لـ "Keeping Up with the Kardashians" وذلك بحجة انه يجد البرنامج "سطحى وعديم الفائدة " ويشعر أن كيم لديها المزيد لتقدمه لكن بشكل أفضل.

وأشار التقرير إلى أن ويست يرفض العودة إلى لوس أنجلوس واصلحت حياة الزوجين فى حالة جمود، وأشار إلى أن مغنى الراب الشهير تواصل مع المحامين حول إمكانية الطلاق، وما يزيد الأمر توتراً أن كيم رأت نفسها دائما أنها الشخص الذى يتحكم، والآن تم عكس الأدوار".