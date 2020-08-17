شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى مهنأ تامر حسنى بعيد ميلاده: كل سنة وأنت ناجح يا ابن أختى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أكرم حسنى على تهنئه صديقه النجم تامر حسنى بمناسبة عيد ميلاده، ونشر صورة تجمعه بتامر من فيلم البدلة عبر حسابه على تويتر، وكتب على الصورة قائلا: "كل سنة وأنت طيب وناجح ومحقق كل اللى نفسك فيه يا ابن اختى".



أكرم حسنى

وكان وجه النجم تامر حسنى رسالة خاصة إلى متابعيه وجمهوره بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق الأحد 16 أغسطس، وذلك من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام.

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وأضاف أنه لا يحتفل بعيد ميلاده وغير معتاد على ذلك، لكن ربنا رزقه بجمهور زى أهله - على حد وصفه - وتابع فى رسالته بأنه يشكر كل شخص هنأه بأى كلمة كتبها أو رسالة أرسلها ثم ختم رسالته: "طلبي الوحيد أما تفتكرونى تدعوا لأولادى تالية وأمايا وآدم".

وحرص عدد كبير من النجوم والنجمات على تهنئة النجم تامر حسني بمناسبة عيد ميلاده ومشاركته احتفاله، مثلما حصل مع المنتج نصر محروس من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، والذى نشر البوم صور يجمعهما معاً من مراحل عمرهما المختلفة، وعلق عليها بكتابة رسالة إلي تامر قال فيها : اخويا وحبيبي..كل سنة وانت طيب".

وهنأ الفنان أوس أوس، النجم تامر حسنى بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه على إنستجرام، وكتب أوس أوس قائلا:"كل سنة و أنت طيب يا نجم الجيل وربنا خلقه اكتر و اكتر لأنك بجد إنسان قبل ما تكون فنان ربنا يحميك و يسعدك و يحفظك أنت و أسرتك يارب ".