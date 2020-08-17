شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد كريم عبدالعزيز.. كسر رجل حلمى وهرب من عجل السقا والزعيم ضحك عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد النجم كريم عبد العزيز الذى يعد واحدا من أهم نجوم جيله بعد رحلة فنية تمكن خلالها من إثبات نفسه وحفر اسمه بأحرف منذ ذهب فى تاريخ السينما، خاصة بعدما خطف الأنظار لموهبته منذ أن كان طفلاً فى أعمال مهمة مثل "المشبوه" مع الزعيم عادل إمام والفنان سعيد صالح، حتى شبابه ووقوفه إلى جانب الفنان الراحل أحمد زكى، ثم اتخذ مساراً مختلفاً خلال الأفلام الذى قام ببطولتها ليلعب كافة الألوان الفنية ما بين الدراما والكوميديا مروراً إلى الرعب بخلطة مميزة جعلته يحظى بمكانة خاصة لدي محبيه.



كريم عبد العزيز

وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على كريم عبد العزيز من جوانب مختلفة نكتشفها عبر تصريحاته خلال البرامج الذى حل فيها ضيفاً وتميز خلالها بخفة دمه المعهودة.

السقا مربي عجل جري ورايا

يرتبط كريم عبد العزيز بعلاقة صداقة خاصة مع السقا منذ أن كاناً طفلين لصداقة عائلتهما قبل أن يصبحا أصدقاء أكثر بحكم الزمالة الفنية والنجومية التى وصلا إليها، ويحكي كريم اثناء حلوله ضيفاً في برنامج "سهرانين" أنه فوجئ مرة أثناء زيارة السقا بأنه يربي عجلا في الإسطبل الخاص به، وما أن رآه حتى ركض وراءه.

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كسرت رجل أحمد حلمى

فى حياة النجوم العديد من المواقف الغريبة التى قد يتسببوا فيها بدون قصد خلال الكواليس لعل أبرزها تسببه في كسر قدم احمد حلمي خلال كواليس مسرحية "حكيم عيون" قبل افتتاح عرضها بيوم واحد في رواية غريبة حكاها كريم نفسه في برنامج سهرانين أيضاً مع أمير كرارة، ووقتها أكد أنه أثناء وصلة من المزاح خلال البروفة اسقط حلمي لتنكسر قدمه.

عادل إمام وصناع فيلم المشبوه كانوا مفهمنى إننا بنلعب

وخلال نفس الحلقة تطرق النجم كريم عبد العزيز لذكرياته فى فيلم "المشبوه" حين أكد أنه فخور بالوقوف مع عمالقة بأسماء الزعيم، سعاد حسني، سعيد صالح، فاروق الفيشاوي، وغيرهم من أهم الأسماء الفنية، إلا أنه فجر مفاجأة حين أكد أن صناع الفيلم افهموه أنهم بيلعبوا على حد وصفه حتي لا يرتبك أثناء التصوير ويفسد المشاهد قائلاً "التعامل مع طفل فى لوكيشن أصعب حاجة فى الدنيا".