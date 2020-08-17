شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جملة غيرت حياة كريم عبد العزيز بعد خوفه من أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم كريم عبد العزيز بعيد ميلاده وسط احتفاء من جانب محبيه وعشاقه، وذلك بعد مسيرة فنية مميزة تمكن خلالها من حفر اسمه بأحرف من ذهب مع الأدوار المختلفة الذى لعبها طيلة مشواره ما بين كوميديا ودراما وصولاً إلى الرعب فى معادلة نادراً ما تمكن القيام بها فنان بعينه، إلا أن ما لا يعلمه الكثيرون من جمهوره أن النجم كريم عبد العزيز كاد أن يترك التمثيل مبكراً جداً في موقف ربما يستغربه كثيرون حين سماعه.



كريم عبد العزيز

القصة تعود بحسب كريم عبد العزيز إلى كواليس فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، حيث أكد اثناء استضافته في برنامج "سهرانين" أنه وأثناء تصوير اول يوم اصطدم أن أول مشاهده مع الفنان الراحل احمد زكي، وأضاف أنه بمجرد النظر في عينيه شعر برهبة غير طبيعية تملكته، ومع انتهاء اليوم قرر الذهاب إلى المخرج شريف عرفة ليعتذر له عن إكمال الدور معللاً بذلك بأنه لا يرغب في استكمال مشوار التمثيل وأنه مش قد الموضوع.

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كريم عبد العزيز واحمد زكي

ليتفاجأ بجملة وصفها بأنها شجعته على المُضي قدماً في طريق التمثيل حين قال له المخرج شريف عرفة: أنا ميعادى أمشى النهاردة 11 الساعة 9 وأنا خدت اللى أنا عايزه"، في إشارة إلى نجاح كريم أثناء تأدية مشهده خلال الفيلم ليتراجع عن فكرة العودة للعمل كمساعد مخرج مثلما كان يخطط ليصبح مخرج فيما بعد، ثم يصير النجم كريم عبد العزيز.