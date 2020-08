شكرا لقرائتكم خبر عن السيجارة إصبَعى الحادى عشر.. هكذا يظهر شون بن فى كل صوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلازم السيجارة دائما النجم العالمي شون بن في كل حياته حتى أن صوره أغلبها يكون ممسكا فيها سيجارته وكأنها إصبعه الحادى عشر، فهو عاشق للتصوير بسيجارته التى لا تفارقه، واليوم يحتفل الفنان العالمي شون بن بذكري ميلاده فهو من مواليد 17 أغسطس 1960، فاز بجائزة الأوسكار لإفضل ممثل 2003 عن فيلم نهر غامض، كما حصل بنفس الدور على جائزة الجولدن جلوب 2004 كأفضل ممثل.



شون بن والسيجارة

ولد "شون" لأب روسي يهودي مخرج وأمه كاثوليكية من أصل إيطالي وأيرلندي ممثلة وكان من الطبيعي له أن يتصور حياته كممثل مستقبلي، ومن آخر أفلامه كان "Into the Wild" المأخوذ من قصة حقيقة، وفيه أثبت "شون" أنه ليس فنانًا صاحب موقف بل فنان موهوب وشاعري ايضًا.

في عام 1986 تزوج من المطربة "مادونا"، التي شاركته بطولة الفيلم الكوميدي البوليسي "Shanghai Surprise" في نفس العام، إلا أن الفيلم فشل وتعرض لانتقادات كثيرة، هذا الأمر لم يمنع اسمه من الظهور على ساحة هوليوود، إذ ظهر في فيلم "At Close Range" بعد ذلك، ثم ظهر في فيلم "Colors" للمخرج دينيس هوبر.

بالإضافة لمسيرته كممثل، كانت للنجم "شون" مسيرة إخراجية، بدأها عام 1991 بفيلم "The Indian runner" والذي كتب له السيناريو أيضًا، أما فيلمه الثاني كمخرج كانت في فيلم "Crossing guard" والذي كان من بطولة الممثل الأسطورة جاك نيكلسون، والذي عمل مرة أخرى مع شون بن عام 2001 في فيلم "The Pledge" والذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان.





شون بن والسيجارة

بدأ مسيرته الفنية في لوس أنجلوس وكان ذلك في "Group Repertory Theatre"، وكانت مسيرته حينها ستقتصر على المسرح والتليفزيون حيث ظهر في عدة أعمال تليفزيونية، في سنة 1981 حصل على أول دور سينمائي له، وكان ذلك في فيلم "Taps" الذي كان أول فرصة لظهور الممثل توم كروز أيضًا، دون أن يتخلى عن المسرح، بعد هذا الفيلم ظهر في عدة أفلام مثل "The Falcon and the Snowman" للمخرج جون شلايزنجر.



شون بن والسيجارة



شون بن والسيجارة

بدأ "شون" شيئًا فشىء في الاختفاء من أمام الكاميرا، قبل أن يطلب منه المخرج الكبير كلنت ايستوود العمل معه كممثل في فيلم "Mystic River" وفيه قدم أحد أفضل أدواره والذي فاز عنه بجائزة الأوسكار الأولى، كما ظهر في بعض الأفلام المستقلة مثل فيلم "21 Grams" للمخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس، وفيلم "The Assassination of Richard Nixon" والذي شكل فرصة قوية للمخرج نيلز مولر للظهور، في عام 2005 شارك في فيلم "The Interpreter" إلى جوار الممثلة نيكول كيدمان.



شون بن

في عام 2007 عاد "شون" إلى خلف الكاميرا لإخراج فيلم "Into the Wild" والذي شكل أول دور قوي للممثل الشاب إميل هيرش، وعاد "شون" عام 2008 بقوة في فيلم "Milk" الذي يؤدي فيه دور "هارفي ميلك" الشخصية السياسية المثيرة للجدل بسبب نضالها لحقوق المثليين جنسيًا.



ويمتاز "شون" كممثل بقدرته على التغلغل في داخل الشخصيات التي يؤديها على اختلافاتها، فقد سبق له أن لعب دور جندي أمريكي يقوم باغتصاب فتاة في فيلم "Casualties of War"، كما سبق له لعب دور محكوم عليه بالإعدام في فيلم "Dead Man Walking" كما لعب أيضا دور معاق في فيلم "I Am Sam" والذي قدم فيه أيضا أحد أفضل أدواره وترشح فيه للأوسكار.

شون بن والسيجارة (3)

شون بن والسيجارة (3)

شون بن والسيجارة (4)



شون بن والسيجارة (5) .

شون بن والسيجارة (6)



شون بن والسيجارة (8)



شون بن والسيجارة (9)



شون بن يعتبر سيجارته إصبعه الخامس (1)



شون بن يعتبر سيجارته إصبعه الخامس (2)



شون بن يعتبر سيجارته إصبعه الخامس (3)



شون بن يعتبر سيجارته إصبعه الخامس (4)



شون بن يعتبر سيجارته إصبعه الخامس (5)