شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تهنئ مادونا بعيد ميلادها: "مفيش حد زيك فى الكوكب.. بحبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت ملكة البوب مادونا العديد من التهانى بعيد ميلادها الـ62، لكن يبدو أن تهنئة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان قريبة لقلبها، حيث كشفت مادونا عن رسالة تهنئة كيم والتى قالت فيها، "عيد ميلاد سعيد مادونا لا يوجد أحد على هذا الكوكب مثلك أحبك".



كيم ومادونا



مادونا

واحتفلت النجمة العالمية مادونا بعيد ميلادها الـ62، حيث توجهت فى رحلة إلى جاميكا مع بداية عامها الجديد للاحتفال بعيد الميلاد وسط أصدقائها، ونشرت النجمة الأمريكية صورا من مشاركتها أصدقائها الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، وكتبت فى تعليقها: "مرحبًا جاميكا.. عيد الميلاد"،

مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ٦٢ ورغم ذلك إلا أنها مازلت قارة على العطاء، ومواكبة أحدث طرق الغناء كما أنها تعتبر هدفا لكل الجيل الجديد ليتعاملوا معها ويكونوا مثلها، والدليل على ذلك أغنية دوا ليبا الجديدة "‪Levitating‬ " التي تعاونت فيها مع ملكة البوب مادونا كذلك النجمة العالمية ميسي اليوت بالتعاون مع دي جي ‪The Blessed ‬.

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وفى مقابلة مع جوناثان روس على القناة الرابعة الأمريكية عام 1992 ، وكانت مادونا تبلغ من العمر 34 عامًا ذلك الوقت، سأل روس‪:‬ هل تعتقدين أنك ستكونى شخصًا سيتحدى هذا النوع من المحرمات لفقدان النساء لحياتهن الجنسية أو عدم رؤيتهن كحيوانات جنسية عندما يتجاوزن الأربعين؟

وردت مادونا‪:‬ أعتقد أننا لا نعاني فقط من العنصرية والتمييز الجنسي ، ولكننا نعاني أيضًا من التمييز ضد الشيخوخة، فبمجرد بلوغك سنًا معينة ، لا يُسمح لك بالمغامرة ، ولا يُسمح لك بالممارسة الجنسية وأعتقد أن هذا أمر شنيع ولن أسمح به‪.‬

وتمر الأيام وفي مقابلة مع‪ Vogue ‬العام الماضي ، قالت مادونا‪:‬ لطالما كان الناس يحاولون إسكاتي لسبب أو لآخر ، سواء كان ذلك لأنني لست جميلة بما يكفي، أو أننى لا أغني جيدًا ، أو لست موهوبة بما يكفي، أو أننى لست متزوجة، والآن أنا لست صغيرة بما يكفي، فطوال الوقت الناس تحاول الحصول علي أسباب تجعلك تفقد الحياة، لكن الآن أنا أحارب التمييز ضد الشيخوخة ، والآن أعاقب لأنني أبلغ من العمر 60 عامًا