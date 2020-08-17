شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مادونا تبدأ عامها الـ62 بتدخين الماريجوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمى مادونا بعيد ميلادها الـ62، حيث توجهت فى رحلة إلى جاميكا مع بداية عامها الجديد للاحتفال بعيد الميلاد وسط الأصدقاء، ونشرت النجمة الأمريكية صورا من مشاركتها أصدقائها الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتبت فى تعليقها عليها: "مرحبًا جاميكا.. عيد الميلاد"، كما كشفت مادونا عن صورة أخرى وهى تحمل طبقا يوضح أنها بدأت عامها الـ62 بتدخين الماريجوانا.



مادوا تدخن ماريجوانا



مادونا

وتدخين مادونا الماريجوانا في هذا السن يدعم نظريتها أنها مازلت قارة على العطاء، ومواكبة أحدث طرق الغناء كما أنها تعتبر هدفا لكل الجيل الجديد ليتعاملوا معها ويكونوا مثلها، والدليل على ذلك أغنية دوا ليبا الجديدة "‪Levitating‬ " التي تعاونت فيها مع ملكة البوب مادونا كذلك النجمة العالمية ميسي اليوت بالتعاون مع دي جي ‪The Blessed ‬.

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وفي مقابلة مع جوناثان روس على القناة الرابعة الأمريكية عام 1992 ، وكانت مادونا تبلغ من العمر 34 عامًا ذلك الوقت، سأل روس‪:‬هل تعتقدى أنك ستكونى شخصًا سيتحدى هذا النوع من المحرمات لفقدان النساء لحياتهن الجنسية أو عدم رؤيتهن كحيوانات جنسية عندما يتجاوزن الأربعين؟ ردت مادونا‪:‬ أعتقد أننا لا نعاني فقط من العنصرية والتمييز الجنسى، لكننا نعاني أيضًا من التمييز ضد الشيخوخة، فبمجرد بلوغك سنًا معينة، لا يُسمح لك بالمغامرة ، ولا يُسمح لك بالممارسة الجنسية وأعتقد أن هذا أمر شنيع ولن أسمح به‪.‬

وتمر الأيام وفي مقابلة مع‪ Vogue ‬العام الماضي ، قالت مادونا‪:‬ لطالما كان الناس يحاولون إسكاتي لسبب أو لآخر ، سواء كان ذلك لأنني لست جميلة بما يكفي، أو أننى لا أغني جيدًا، أو لست موهوبة بما يكفي، أو أننى لست متزوجة، والآن أنا لست صغيرة بما يكفي، فطوال الوقت الناس تحاول الحصول علي أسباب تجعلك تفقد الحياة، لكن الآن أنا أحارب التمييز ضد الشيخوخة ، والآن أعاقب لأنني أبلغ من العمر 60 عامًا.