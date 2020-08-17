شكرا لقرائتكم خبر عن وعد البحرى ضيفة تليفزيون الخليج 365 فى أول ظهور لها بعد الرجيم القاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف تليفزيون ”الخليج 365” الفنانة السورية وعد البحرى فى أول ظهور لها بعد غياب عن الساحة، حيث نفذت وعد رجيما قاسيا لمدة سنة كاملة لتظهر برشاقة وقوام سيكون مفاجأة للجمهور والمتابعين.

ويجرى اللقاء الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر ليتحدث مع النجمة وعد البحرى عن مشوارها الغنائى ومشاريعها القادمة ورأيها فى كل القضايا التى تخص الغناء والطرب المطروحة على الساحة الغنائية، ويتخلل اللقاء الكثير من أغانى وعد البحرى التى أمتعت بها جمهور الوطن العربى.



وعد البحري

وعد البحرى من أروع الأصوات على الساحة العربية، وشاركت فى برنامج سوبر ستار2 ووصلت للنهائيات، وكانت قد بدأت الغناء فى الرابعة من عمرها حيث اكتشفت أسرتها موهبتها مبكراً وغنت فى العديد من المناسبات المحلية آنذاك وبعدها حصلت على درجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال وتقيم حالياً فى القاهرة حيث تنشط فنياً وتحيى العديد من الحفلات، أهمها حفلات دار الأوبرا المصرية لمشاركتها في مهرجان الأغنية العربية وإحيائها حفلاً ضخماً بمسرح سيد درويش بالإسكندرية، كما شاركت بالاحتفالات الوطنية في ليبيا من قبل وأحيت حفلاً ضخماً في الرباط حضرته زوجة ملك المغرب في فترات سابقة .

وعد البحرى قامت بغناء جميع أغاني الفنانة الكبيرة والأسطورة أسمهان فى "مسلسل أسمهان" وأحيت حفلا لتكريم المطربة العظيمة أسمهان فى دار الأوبرا السورية بدمشق الموافق بمرافقة أوركسترا طرب بقيادة المايستروا ماجد سري الدين.

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كما شاركت فى مهرجان القاهرة للسينما والإعلام فى أوبريت غنائي بمشاركة فنانين كبار مثل أنغام وإيهاب توفيق ووائل جسار وجنات ومن ألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي والفرقة من قيادة المايسترو خالد فؤاد عام 2008 وقامت بغناء تتر المسلسل الإذاعي "الإمام الشافعي" للإذاعة المصرية والتلفزيون المصري وغنت 30 أغنية ورباعيات لمسلسل "مسألة كرامة" من إنتاج شركة "صوت القاهرة" بطولة حسن يوسف وريم البارودي .

جدير بالذكر أن أول ألبومات المطربة وعد البحري هو "أغير حياتى" من إنتاج شركة عالم الفن وكتب كلمات الأغاني ناصر الجيل وإبراهيم الحلوجي ومحمد جمعة، كما قام بوضع جميع ألحان الألبوم الملحن محمد ضياء الدين وقدمت فيديو كليب "يوم واتنين" وهي أغنية دويتو مع الملحن محمد ضياء الدين من إنتاج شركة عالم الفن (محسن جابر) وقناة مزيكا .

أما آخر البومات وعد البحري فكان "فرحتي بيك" الذى ضم 10 أغنيات متنوعة، بين مقامات المقسوم والدراما والرومانسي ليصل عدد البوماتها لألبومين و4 كليبات .