شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى مهنأ توتا على "جمجوم وبم بم": انبسط إنى فى الحلقة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان حمدى الميرغنى صديقه الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" على مسلسله الجديد "جمجوم و بم بم" والظهور معه فى الحلقة الأخيرة.

ونشر حمدى صور من كواليس التصوير عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "مبروك لأخواتي النجوم على نجاح مسلسلهم جمجوم وبم بم بجد المسلسل حلو جداً جداً وانبسطت اني كنت معاكم في الحلقة الأخيرة".









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ووجه الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" رسالة شكر للفنان أوس أوس والنجمة هلا السعيد، بعد ظهورهما كضيوف شرف فى مسلسل "جمجوم وبم بم"، الذى يعرض حاليًا على إحدى المنصات الرقمية العربية ونشر محمد عبد الرحمن صورة من كواليس المسلسل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، معلقاً عليها: "أخويا النجم أوس أوس نورتنا وشرفتنا فى مسلسل (جمجوم وبم بم) من أجمل الحلقات، والنجمة هلا السعيد نورتينا وشرفتينا".

مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.

وانتهى الفنان محمد عبد الرحمن من تصوير دوره في فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى، حيث يظهر كضيف شرف خلال أحداث العمل، المقرر أن يطرحه فى دور العرض السينمائى الفترة المقبلة.

وفى سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز وإخراج معتز التونى، ويشارك في بطولته غادة عادل وعمرو عبد الجليل وعدد من ضيوف الشرف مثل الفنان شريف رمزى، حيث يتبقى أسبوع على انتهاء التصوير.