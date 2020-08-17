شكرا لقرائتكم خبر عن محضر ضد حسن شاكوش لاتهامه بإتلاف Jetski بالساحل.. والمطرب يرد: مليش فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرر المهندس إسلام عز العرب محضراً إدارياً بقسم مارينا يحمل رقم 1078 ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش يتهمه بإتلاف موتور Jetski طلب ركوبه فى البحر من صاحبه ليقوم بالتصوير به، ولكنه لسوء استخدامه وعدم خبرته فى قيادته بالبحر انقلب به وصعد عليه خوفاً من الغرق، الأمر الذى أدى إلى احتراق الموتور وعندما واجهه صاحب الـ Jetski بما حدث تنصل من الموقف.

وأوضح إسلام عز العرب لليوم السابع تفاصيل القصة قائلا، "الشهرة والنجومية لمطربى المهرجانات أصبحت تساوى الاستهتار بحياة الناس وأرواح الأطفال وممتلكاتهم، فقد طلب منى حسن شاكوش التصوير فيديو بالـ Jetski الشخصى ونشره على صفحته ووافقت دون مقابل أو فلوس والتعليمات والسؤال الطبيعى للفنان أو أى شخص عادى قبل ما يركب الجيت، حضرتك ركبت جيت قبل كده أو تعرف تعوم؟ فقال: طبعا يعنى مش محتاج Life jacket وقال أنا مش محتاجه إحنا أبطال فى السباحة .



جهاز الجيت بعد اتلافه



موتور الجيت تم اتلافه بسبب حسن شاكوش

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وأضاف عز العرب، عندما رأى الجمهور بيصور على الشاطيء بدأ يستعرض مهاراته الغلط وغير المسموح بها على الإطلاق ونسى أنه راكب "جيت سكي"، وكمان فى بحر مفتوح وأمواج وكمان أرواح ناس وأطفال وبدأ يقف على الجيت هو ومدير أعماله وفك المفتاح من إيده ودى كارثة عشان يشاور للجمهور لغاية ما اتقلب هو واللى معاه، واكتشفنا إنه مش بيعرف يعوم أصلا وكان هيغرق، ولأنه أول مرة فى حياته يركب جيت صعد عليه وهو مقلوب الأمر الذى أدى لاحتراق الموتور وعندما واجهته بما حدث قال، مليش دعوة ومتعرفش تعمل حاجة معايا فتوجهت للقسم وحررت ضده محضر لدى مأمور القسم الضابط السيد ربيع والنقيب سعيد حسنين، وتم تحويله للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الخليج 365 اتصل بمطرب المهرجانات حسن شاكوش ليرد على ما وجه إليه من اتهامات فقال، "واحد مأجر الجيت وشافنى وأنا واقف طلب منى إنه ياخدنى لفه، وماليش علاقة بالجيت نهائى، ولا أنا أجرت وصاحب الجيت متكلمش معايا لأنى ماليش علاقة بالموضوع.. ولست طرفا فى الموضوع.. وصاحب الجيت بيأجر لو معاه بطاقتى يطلعها أنا مليش فيه".