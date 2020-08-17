شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الراحل عمر الحريرى تروى كواليس صورة أبناء نجوم فيلم "سكر هانم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة ميريت عمر الحريرى عن سعادتها بالتفاعل الكبير مع الصورة التى نشرتها لأبناء أبطال فيلم "سكر هانم"، والتى ضمتها مع ابنة الفنان محمد شوقى، وابنة الفنان عبد المنعم إبراهيم، وحفيد الفنان كمال الشناوى عمر علاء.

وكشفت ميريت، خلال استضافتها فى برنامج "من مصر" على قناة CBC، كواليس التقاط الصورة، عندما دعاها المخرج خالد جلال لحضور عرض مسرحية "سينما مصر"، حيث كان من المفترض تكريم اسم والدها الفنان الراحل عمر الحريرى، عن "إسكتش" قدمه فى فيلم "سكر هانم"، فاقترحت عليه أن يحضر للتكريم أبناء "سكر هانم"، وحضر الجميع عرض المسرحية، ثم التقطت الصورة بنفس ترتيب الظهور فى لقطة من الفيلم.

وقالت ميريت، إن جمعية باسم أبناء فنانى مصر تم إنشاؤها عام 2016، ومن ضمن مهامها إحياء تراث آبائهم من الفنانين العظماء، الذين كانوا مرتبطين جدا بعضهم ببعض، واستمد أبناؤهم منهم هذا المدد واستمروا به، وعن والدها عمر الحريرى قالت، "إن الحياة كانت سهلة وبسيطة جدا وراقية لأن هذه كانت شخصيته، والمسرح أهم حاجة فى حياته، ولما العريس أتقدم لى ونحدد معاد الخطوبة قال بابا لازم تكون يوم الثلاثاء عشان دى إجازة المسرح".

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