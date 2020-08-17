شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يطرح أحدث كليباته "جانى فى ملعبى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمد نور أحدث كليباته "جانى فى ملعبى" الذى تعاون فيه مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع إسلام ساسو ومن إخراج بتول عرفة، وظهر نور من خلال الكليب بلوك مختلف عن أعماله السابقة.

ويقول مطلع الأغنية "جانى في ملعبى .. جميل ونبي.. عينه فضحاه.. ويدارى لى بقى قمر من السما لوحة مجسمة".

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من ناحية أخرى كان محمد نور قد طرح أحدث أغانيه، التى قام بتلحينها، ومن كلمات الفنان أحمد السقا فى أولى تجاربه الاحترافية فى كتابة الأغانى وتوزيع محمد علام، "مالك يا ترى" وتخطت الأغنية نسب مشاهدة عالية.

على جانب آخر سجل المطرب محمد نور 4 أغنيات من ألبومه ‏الجديد، الأولى بعنوان "رجعنا من تانى"، وهى من كلمات عبد الله ‏حسن، ومن ألحان وتوزيع محمد شفيق، والأغنية الثانية بعنوان "شفتوا ‏القمر"، ومن كلمات أحمد علاء الدين، ومن ألحانه، وتوزيع محمد ‏شفيق.