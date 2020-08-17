شكرا لقرائتكم خبر عن ده حبيبى لو نزل.. تامر حسين يشوق جمهور الهضبة بكوبليه من "أماكن السهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق الشاعر الغنائى تامر حسين جمهور الهضبة عمرو دياب، بجزء من كلمات أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، المقرر طرحها قريبا، مشيرا إلى وجود نسخة مسربة لكن لا تتعدى جودتها نحو 5% من الأغنية الأصل، مطالبا الجماهير بانتظار النسخة الأصلية لأنها أفضل بمراحل.

وكتب تامر، عبر حسابه على تويتر "ده حبيبى لو نزِل.. على الأرض فى ناس تعتزِل، الكوالتى اللى نزل 5% من الأغنية الأصل متسرب من الكليب، ونص الكلام الناس تقريباً سمعاه غلط، فى معانى متغيرة تماماً، استنوا النسخة الأصلية لأنها أحلى بمراحل وأتمنى ماحدش ينشره".



تامر حسين

أغنية أماكن السهر، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

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وكان الشاعر الغنائى تامر حسين، أكد أن الهضبة عمرو دياب، دائما ما يحرص على تقديم أجمل الأماكن فى مصر خلال تصوير أغانيه، مشيرا إلى أن أغنيته الجديدة "أماكن السهر" بالرغم من أنها ليست وطنية مثل "يا بلدنا يا حلوة" لكنها تظهر أماكن جميلة لمصر فى التصوير، مشيدا بالهضبة، قائلا: "شابو عمرو دياب وحرصه على إظهار الأماكن الحلوة فى بلدنا فى التوقيت ده تحديداً".

وكتب حسين، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "لسه التسويق لأهم الأماكن الجميلة فى مصر مخلصشى، بعد أغنية يا بلدنا يا حلوة وحرص الفنان عمرو دياب على تقديم أجمل الأماكن اللى فى مصر قدر المُستطاع".

وكشف حسين: "فى أماكِن السهر.. الكليب كمان مبين أماكِن حلوة فى التصوير، رغم إنها مش أغنية لمصر أغنية عاطفية، بس شابو عمرو دياب وحرصه على إظهار الأماكن الحلوة فى بلدنا فى التوقيت ده تحديداً".