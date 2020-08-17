شكرا لقرائتكم خبر عن القتال على الثروة والقلق من كورونا.. أسباب انفصال جورج كلوني وامل علم الدين.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل وصل الثنائي جورج كلوني وأمل علم الدين إلى نقطة النهاية ويجريان إجراءات الانفصال ؟





نشرت مجلة Life & Style تقريرا تصدر الغلاف في عددها الجديد يزعم أن أمل علم الدين وكلوني على وشك الانفصال، وأنهما يتقاتلان على تقييم الثروة، وأشارات المجلة أن السبب الثاني الذي أدى للخلاف هو القلق من الوباء.

لكن موقع Gossip Cop يرى أن تقرير المجلة مجرد شائعة سخيفة وليست محكمة على الإطلاق، حيث إنه ليس هناك سبب يجعل أمل تتقاتل مع جورج من أجل الثروة، حيث إنه لديها ثروتها ومكانها المرموقة قبل أن تتعرف على جورج كلوني وتتزوج منه، بالإضافة إلى أن القلق من الوباء ليس سببا يؤدى للانفصال، فالعالم كله قلق من جائحة الكورونا لكنهم لم ينفصلوا.

Advertisements

وكانت الناشطة الحقوقية والمحامية اللبنانية أمل علم الدين وزوجها النجم جورج كلونى قررا التبرع لصالح ثلاثة منظمات فى لبنان، وذلك وفق موقع مجلة "بيبول" التى أكدت خلال تقرير مؤخراً أن الفاجعة التى نجم عنها استشهاد أكثر من 137 مواطناً وإصابة أكثر من 5000 آخرين بالإضافة إلى أضرار مادية مدمّرة، دفعت أمل كلونى وزوجها للتبرع بـ100 ألف دولار.

وبدأت فى البيان هى وزوجها بالتأكيد على أسفهما الشديد تجاه ما حصل، بقولهما "نشعر بقلق عميق على أهل بيروت والدمار الذى لحق بهم فى الأيام القليلة الماضية"، ثم استكملا البيان بخصوص تبرعهما حين ذكرا : "ثلاث منظمات خيرية وجدناها توفّر الإغاثة الأساسية على الأرض هي الصليب الأحمر اللبناني، Impact Lebanon، وبيتنا بيتك".

ثم أعلنا فى النهاية على أنهما سيتبرّعان لهذه المنظمات بمبلغ مئة ألف دولار أميركي بقولهما: "نأمل أن يقدّم الآخرون المساعدة بأى طريقة ممكنة".