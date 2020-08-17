شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز: أحمد زكى ممثل جبار وكنت خايف من سناء جميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل، اليوم، عيد ميلاد النجم كريم عبد العزيز، وبهذه المناسبة نستعرض مقطعا من تسجيل صوتى له فى أول حديث صحفى بعد فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع الصحفى والإعلامى الراحل يوسف خليفة عام 1998، والذى تحدث فيه كريم عن ما فعله معه النجم الكبير الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة سناء جميل والمخرج شريف عرفه أثناء مشاركته في أول عمل سينمائي له في فيلم "أضحك الصورة تطلع حلوة".

وقال كريم عبدالعزيز من خلال التسجيل أنه أحب العمل مع المخرج المبدع شريف عرفة خاصة انه يحتوى الممثل الجديد بشكل رائع وكنت مبسوط بالعمل مع عباقرة زى الفنان الجبار احمد زكى وسناء جميل وليلى عوى.

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ويواصل حاليا كريم تصوير فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كلٌ من هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وبعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى، والفيلم انتاج سينرجى فيلمز.