شكرا لقرائتكم خبر عن إليزابيث ديبيكى تلعب دور الأميرة ديانا فى مسلسل The Crown والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة إليزابيث ديبيكي اختيارها لتجسيد دور الأميرة ديانا في مسلسل The Crown، وكشف موقع فارايتي أن ديبيكي تظهر في الموسم الخامس والسادس. وكان القائمون على إنتاج المسلسل التلفزيونىThe Crown اختاروا الممثلة البريطانية اميلدا ستونتون لتجسد دور الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، ضمن أحداث الجزء الخامس من أحداث المسلسل، خلفا للممثلتين كلير فوى وأوليفيا كولمان، اللتين جسدتا شخصية الملكة فى المواسم السابقة.

The Crown مقتبس من مسرحية The audienceللكاتب بيتر مورجان، حيث تتمحور القصة حول حياة الملكة إليزابيث الثانية أثناء تحضيرها لتولى العرش وهى فى الخامسة والعشرين من عمرها، لتقع فى حب رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل، الذى يلعب دوره فى المسلسل النجم جون ليثجو، وهنا يجب على إليزابيث أن توفق بين حياتها الشخصية وحياتها السياسية.

وعرضت الشبكة الأمريكية Netflix، الموسم الثالث من المسلسل الملكى الشهير، نهاية العام الماضى، الذى دارت أحداثه حول حالة التوتر بين الأمير تشارلز والملكة إليزابيث داخل البلاط الملكى فى حقبة السبعينيات، والاضطرابات التى تتعرض لها العائلة الملكية داخل الأسرة، بالإضافة الى حالة الخوف التى عانت منها الأميرة مارجريت.

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The Crownمقتبس من مسرحية The audienceللكاتب بيتر مورجان، حيث تتمحور القصة حول حياة الملكة إليزابيث الثانية أثناء تحضيرها لتولى العرش وهى فى الخامسة والعشرين من عمرها، لتقع فى حب رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل، الذى يلعب دوره فى المسلسل النجم جون ليثجو، وهنا يجب على إليزابيث أن توفق بين حياتها الشخصية وحياتها السياسية.